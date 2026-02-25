Rubriques

Ramadan (pas trop) sucré

En ce mois de Ramadan, le ministère de la Santé appelle à la vigilance face aux dérives alimentaires observées pendant ces 30 jours.

Une consommation excessive de sucre et de graisses est susceptible d’aggraver les risques de diabète, d’hypertension et d’autres pathologies chroniques.

Pour le Pr Moufou Bello, responsable des maladies non-transmissibles, le Ramadan est une période particulière. L’Iftar, la rupture du jeune, donne lieu à d’imposants repas aux milliers de calories.

D’où la nécessité d’adopter des comportements plus sains.

