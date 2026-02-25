Rubriques

La polio réapparaît dans le district de Mô

Le ministère de la Santé a confirmé mercredi un cas de poliomyélite dans le district sanitaire de Mô, dans la région Centrale. 

Le patient a été immédiatement pris en charge, tandis que des investigations sont en cours pour détecter d’éventuels autres cas.

En réponse, les autorités ont renforcé la vaccination, aussi bien en routine qu’à travers des campagnes ciblées. Le vaccin contre la poliomyélite reste gratuit. Des actions de sensibilisation sont également prévues pour informer la population sur les mesures de prévention et les conduites à adopter en cas de symptômes suspects.

Maladie virale hautement contagieuse, la poliomyélite se transmet principalement par voie oro-fécale, à travers l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés. Elle touche surtout les enfants non ou incomplètement vaccinés. 

Les signes peuvent inclure fièvre, vomissements, douleurs musculaires et, dans les cas graves, une paralysie irréversible d’un ou de plusieurs membres.

Le ministère appelle les parents à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à se rendre dans les centres de santé pour toute mise à jour nécessaire.

