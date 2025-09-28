Acheminement plus rapide du sang

Rubriques

L’hôpital Dogta-Lafiè a offert un  bus au Centre de Transfusion sanguine (CTS) de Kara (Nord).

Ce soutien logistique permettra au CTS de renforcer ses capacités opérationnelles, notamment dans la collecte et l’acheminement des poches de sang vers les hôpitaux et structures sanitaires du pays. Le don s’inscrit dans une dynamique de partenariat public-privé, contribuant à améliorer l’efficacité du système de santé national.

Dans un contexte marqué par des besoins croissants en produits sanguins, les centres de transfusion jouent un rôle stratégique dans la prise en charge des patients. Une meilleure collecte et un acheminement rapide des poches de sang vers les structures sanitaires sont essentiels pour renforcer la réactivité du système de santé et sauver davantage de vies.

L’hôpital Dogta-Lafiè est un établissement de pointe situé dans la banlieue de Lomé.

La rage de vaincre

La rage de vaincre

Le Togo s’est engagé à atteindre l’objectif mondial « Zéro rage » d’ici 2030. Rien que pour le premier semestre 2025, le pays a enregistré 489 morsures animales, 131 cas suspects de rage dont 3 confirmés, ainsi que 12 décès.

Comment traiter efficacement les déchets médicaux

Comment traiter efficacement les déchets médicaux

La gestion des déchets médicaux représente un défi sanitaire majeur. Mal manipulés ou mal éliminés, ces déchets – seringues, gants usagés, pansements souillés, produits chimiques, équipements hors d’usage – exposent les populations et le personnel de santé à des risques graves d’infection et de pollution.

