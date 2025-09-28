Acheminement plus rapide du sang

L’hôpital Dogta-Lafiè a offert un bus au Centre de Transfusion sanguine (CTS) de Kara (Nord).

Ce soutien logistique permettra au CTS de renforcer ses capacités opérationnelles, notamment dans la collecte et l’acheminement des poches de sang vers les hôpitaux et structures sanitaires du pays. Le don s’inscrit dans une dynamique de partenariat public-privé, contribuant à améliorer l’efficacité du système de santé national.

Dans un contexte marqué par des besoins croissants en produits sanguins, les centres de transfusion jouent un rôle stratégique dans la prise en charge des patients. Une meilleure collecte et un acheminement rapide des poches de sang vers les structures sanitaires sont essentiels pour renforcer la réactivité du système de santé et sauver davantage de vies.

L’hôpital Dogta-Lafiè est un établissement de pointe situé dans la banlieue de Lomé.