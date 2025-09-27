Rubriques

Tendances:
Santé

La rage de vaincre

Le Togo s’est engagé à atteindre l’objectif mondial « Zéro rage » d’ici 2030. Rien que pour le premier semestre 2025, le pays a enregistré 489 morsures animales, 131 cas suspects de rage dont 3 confirmés, ainsi que 12 décès.

La queue pour faire vacciner son animal préféré © republicoftogo.com

Le Togo s’est engagé à atteindre l’objectif mondial « Zéro rage » d’ici 2030. Rien que pour le premier semestre 2025, le pays a enregistré 489 morsures animales, 131 cas suspects de rage dont 3 confirmés, ainsi que 12 décès.

Pour les autorités, ces pertes auraient pu être évitées par des gestes simples, notamment la vaccination des chiens et le recours rapide aux soins après une morsure.

Samedi à Lomé, le gouvernement a lancé une nouvelle campagne nationale de vaccination, avec l’appui de la FAO, de l’OMS et de l’Organisation mondiale de la santé animale. Au moins 60 000 animaux seront vaccinés sur l’ensemble du territoire et près de 500 000 citoyens sensibilisés, en particulier les enfants.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Comment traiter efficacement les déchets médicaux

Comment traiter efficacement les déchets médicaux

La gestion des déchets médicaux représente un défi sanitaire majeur. Mal manipulés ou mal éliminés, ces déchets – seringues, gants usagés, pansements souillés, produits chimiques, équipements hors d’usage – exposent les populations et le personnel de santé à des risques graves d’infection et de pollution.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.