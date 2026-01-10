Bè Adakpamé : réhabilitation du centre de santé validée

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a approuvé la réhabilitation de l'un des centres de santé de la commune Golfe 1, situé à Bè Adakpamé.

Annonce faite par le maire de cette commune de Lomé, Joseph Koamy Gomado.

Le centre de santé d'Adakpamé sera modernisé. Bonne nouvelle pour un quartier densément peuplé.

Les pouvoirs publics ont entrepris une modernisation du système de santé qui passe par la construction d’hôpitaux, de dispensaires et la mise à niveau d'unités de soins.