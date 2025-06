Cap sur l’équité sanitaire

Les regards du secteur sanitaire ouest-africain sont tournés vers Monrovia depuis samedi, où a été lancée la Semaine africaine de la vaccination.

Plusieurs pays, dont le Togo, prennent activement part à cette initiative régionale axée sur le thème : « La vaccination pour tous est humainement possible ».

L’événement, qui mobilise experts de santé publique, autorités sanitaires et acteurs communautaires, ambitionne de renforcer la coopération régionale et l’engagement des États pour un meilleur accès aux vaccins.

Au programme de cette semaine au Togo : une campagne de vaccination ciblant 5 000 jeunes filles contre le HPV (papillomavirus humain), principal responsable du cancer du col de l’utérus. D’autres actions sont prévues contre des maladies courantes comme la rougeole, le paludisme et d’autres infections évitables.

Cette édition 2025 est l’occasion de rappeler l’importance d’un accès équitable à la vaccination, à l’heure où des poches de non-couverture subsistent dans certaines zones rurales ou périurbaines de la région. Le Libéria, pays hôte, est salué comme un exemple dans cette lutte pour l’équité sanitaire.

La vaccination reste l’un des moyens les plus efficaces et les plus simples de protéger les populations. Elle permet de prévenir les épidémies, d’éliminer des maladies, et de sauver des millions de vies chaque année.

Instituée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2010, la Semaine africaine de la vaccination vise aussi à mobiliser les communautés pour qu’elles participent pleinement à cet effort de santé publique.

Jusqu’au 27 juin, l’initiative se poursuivra dans les pays de la Cédéao avec des activités de sensibilisation, de vaccination mobile, et de renforcement des chaînes logistiques vaccinales.