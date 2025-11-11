Rubriques

Cécité évitable : Le glaucome, un enjeu majeur de santé publique

Au Togo, le glaucome touche plus de 12 % de la population, selon les dernières données du Programme national de santé oculaire. Cette maladie, souvent méconnue du grand public, représente pourtant l’une des principales causes de cécité irréversible, avec un taux de cécité totale estimé à 30 % chez les patients atteints.

Le dépistage précoce est la seule arme © republicoftogo.com

Le glaucome est une maladie chronique du nerf optique. Elle se caractérise par une destruction progressive mais irréversible de ce nerf, essentiel à la transmission des informations visuelles au cerveau. Dans la majorité des cas, cette dégradation est liée à une pression intraoculaire anormalement élevée, provoquée par une mauvaise évacuation du liquide à l’intérieur de l’œil (humeur aqueuse).

Le danger avec le glaucome réside dans sa nature silencieuse : la perte de vision commence souvent par la périphérie, sans douleur ni signe apparent, ce qui retarde le diagnostic.

« Seul le dépistage précoce et régulier peut permettre de se mettre à l'abri des conséquences fâcheuses du glaucome, notamment la perte définitive et irrémédiable de la vision », alerte le Professeur Koffi Didier Ayena, ophtalmologue au CHU Campus de Lomé.

Il rappelle qu’à partir de l’âge de 20 ans, chaque individu perd naturellement environ 5 000 fibres optiques par an. Cette perte s’accélère en cas de glaucome, d’où l’importance d’une consultation ophtalmologique régulière, surtout à partir de la quarantaine ou en présence de facteurs de risque.

Les principaux facteurs de risque incluent :

  • L’âge avancé
  • Les antécédents familiaux
  • Le diabète
  • Une pression intraoculaire élevée

Le professeur Ayena insiste : « Le nerf optique ne supporte pas une pression trop élevée. Plus le diagnostic est fait tôt, meilleur est le traitement. »

Avec plus d’un Togolais sur dix concerné, le glaucome constitue un véritable enjeu de santé publique.

