Rubriques

Tendances:
Santé

Dynamique de rigueur et de service

Jean-Marie Koffi Tessi, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique, de la Couverture sanitaire universelle et des Assurances, a effectué lundi une tournée dans plusieurs centres de santé du Grand Lomé, avec un objectif clair : écouter, observer et recadrer.

Jean-Marie Koffi Tessi © republicoftogo.com

Le ministre découvre les nouveaux équipements dont sont dotés certains hôpitaux © republicoftogo.com 

Jean-Marie Koffi Tessi, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique, de la Couverture sanitaire universelle et des Assurances, a effectué lundi une tournée dans plusieurs centres de santé du Grand Lomé, avec un objectif clair : écouter, observer et recadrer.

Sur le terrain, le ministre est allé à la rencontre du personnel médical, échangeant avec infirmiers, sages-femmes, médecins et agents administratifs. Il n’a pas mâché ses mots : l’accueil des patients doit s’améliorer, et les retards ou absences injustifiées ne seront plus tolérés.

« Une ponctualité irréprochable et une présence effective sont indispensables pour garantir des soins de qualité. L’absentéisme, qu’il soit volontaire ou non, crée un vide grave au moment où nos concitoyens ont le plus besoin d’aide », a-t-il martelé.

Le ministre a rappelé que la manière d’accueillir un patient peut, à elle seule, influencer le processus de guérison. Il appelle donc à faire preuve de bienveillance, d’écoute et de réactivité, dès les premiers contacts avec les usagers du système de santé.

Mais au-delà du facteur humain, Jean-Marie Tessi a pointé un autre enjeu majeur : la gestion rigoureuse des ressources. Il a demandé aux responsables d’établissements et aux équipes soignantes de faire preuve de discipline dans l’utilisation des équipements médicaux, du matériel de soins et des fournitures.

« Beaucoup d’efforts ont été faits, mais les moyens ne sont pas infinis. Nous devons éviter le gaspillage, assurer l’entretien des installations et adopter une logique de performance », a-t-il précisé.

Ces dernières années, l’État a consenti des investissements importants dans le secteur de la santé : modernisation des infrastructures, achat d’équipements de pointe, recrutement de nouveaux professionnels de santé, notamment dans les zones périphériques.

Mais le ministre en convient : beaucoup reste à faire. Les défis sont encore nombreux, de la qualité des soins à la couverture territoriale, en passant par la formation continue et la fidélisation du personnel.

Jean-Marie Tessi a conclu sa tournée en réaffirmant son ambition de bâtir un système de santé plus efficace, plus équitable et plus humain, fondé sur la responsabilité, la discipline et le sens du service public.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le CHR de Dapaong, vitrine d’une modernisation réussie du système de santé au nord

Le CHR de Dapaong, vitrine d’une modernisation réussie du système de santé au nord

Situé dans la région des Savanes, au nord du Togo, le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dapaong s’érige en modèle d’efficacité, de modernisation et d’équité sanitaire. Porté par l’engagement des pouvoirs publics à rapprocher les soins des populations rurales, l’établissement a bénéficié ces dernières années d’importants investissements à la fois matériels, infrastructurels et humains.

La peinture a du plomb dans l’aile

La peinture a du plomb dans l’aile

Le ministère de l’environnement a lancé  lundi une alerte sur les risques sanitaires liés à l’exposition au plomb, un métal lourd toxique encore présent dans de nombreux produits utilisés au quotidien, notamment les peintures.

La santé à la portée de tous

La santé à la portée de tous

Face aux défis d’accès aux soins de santé en milieu rural, le gouvernement mise sur une solution pragmatique : les cliniques mobiles.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.