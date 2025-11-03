Dynamique de rigueur et de service

Jean-Marie Koffi Tessi, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique, de la Couverture sanitaire universelle et des Assurances, a effectué lundi une tournée dans plusieurs centres de santé du Grand Lomé, avec un objectif clair : écouter, observer et recadrer.

Sur le terrain, le ministre est allé à la rencontre du personnel médical, échangeant avec infirmiers, sages-femmes, médecins et agents administratifs. Il n’a pas mâché ses mots : l’accueil des patients doit s’améliorer, et les retards ou absences injustifiées ne seront plus tolérés.

« Une ponctualité irréprochable et une présence effective sont indispensables pour garantir des soins de qualité. L’absentéisme, qu’il soit volontaire ou non, crée un vide grave au moment où nos concitoyens ont le plus besoin d’aide », a-t-il martelé.

Le ministre a rappelé que la manière d’accueillir un patient peut, à elle seule, influencer le processus de guérison. Il appelle donc à faire preuve de bienveillance, d’écoute et de réactivité, dès les premiers contacts avec les usagers du système de santé.

Mais au-delà du facteur humain, Jean-Marie Tessi a pointé un autre enjeu majeur : la gestion rigoureuse des ressources. Il a demandé aux responsables d’établissements et aux équipes soignantes de faire preuve de discipline dans l’utilisation des équipements médicaux, du matériel de soins et des fournitures.

« Beaucoup d’efforts ont été faits, mais les moyens ne sont pas infinis. Nous devons éviter le gaspillage, assurer l’entretien des installations et adopter une logique de performance », a-t-il précisé.

Ces dernières années, l’État a consenti des investissements importants dans le secteur de la santé : modernisation des infrastructures, achat d’équipements de pointe, recrutement de nouveaux professionnels de santé, notamment dans les zones périphériques.

Mais le ministre en convient : beaucoup reste à faire. Les défis sont encore nombreux, de la qualité des soins à la couverture territoriale, en passant par la formation continue et la fidélisation du personnel.

Jean-Marie Tessi a conclu sa tournée en réaffirmant son ambition de bâtir un système de santé plus efficace, plus équitable et plus humain, fondé sur la responsabilité, la discipline et le sens du service public.