Mobilisation massive contre le cancer du sein et du col de l’utérus

Le Centre International de Cancérologie de Lomé (CICL) a lancé samedi une campagne de sensibilisation dédiée à la prévention du cancer du sein et du col de l’utérus, deux maladies devenues des enjeux majeurs de santé publique.

L’initiative a rassemblé plusieurs centaines de femmes et de jeunes filles, venues s’informer sur les bons réflexes à adopter pour se protéger de ces pathologies, qui ont déjà touché plus de deux millions de femmes au cours des trois dernières années dans le pays.

Outre la sensibilisation, les participantes ont eu accès à des consultations médicales gratuites et de dépistage.

Les organisateurs ont également profité de l'occasion pour présenter les progrès réalisés dans le traitement du cancer, notamment grâce à l’introduction de la radiothérapie, un traitement moderne désormais disponible au CICL. Ce dispositif vient compléter l’offre existante de chimiothérapie, permettant ainsi une prise en charge plus efficace et conforme aux standards internationaux.

Créé en 2022, le Centre International de Cancérologie de Lomé se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur dans la lutte contre le cancer au Togo et dans la sous-région.