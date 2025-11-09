Rubriques

Tendances:
Santé

Mobilisation massive contre le cancer du sein et du col de l’utérus

Le Centre International de Cancérologie de Lomé (CICL) a lancé  samedi une campagne de sensibilisation dédiée à la prévention du cancer du sein et du col de l’utérus, deux maladies devenues des enjeux majeurs de santé publique.

Des centaines de femmes sensibilisées et dépistées gratuitement © republicoftogo.com

Le Centre International de Cancérologie de Lomé (CICL) a lancé  samedi une campagne de sensibilisation dédiée à la prévention du cancer du sein et du col de l’utérus, deux maladies devenues des enjeux majeurs de santé publique.

L’initiative a rassemblé plusieurs centaines de femmes et de jeunes filles, venues s’informer sur les bons réflexes à adopter pour se protéger de ces pathologies, qui ont déjà touché plus de deux millions de femmes au cours des trois dernières années dans le pays.

Outre la sensibilisation, les participantes ont eu accès à des consultations médicales gratuites et de dépistage.

Les organisateurs ont également profité de l'occasion pour présenter les progrès réalisés dans le traitement du cancer, notamment grâce à l’introduction de la radiothérapie, un traitement moderne désormais disponible au CICL. Ce dispositif vient compléter l’offre existante de chimiothérapie, permettant ainsi une prise en charge plus efficace et conforme aux standards internationaux.

Créé en 2022, le Centre International de Cancérologie de Lomé se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur dans la lutte contre le cancer au Togo et dans la sous-région.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Dynamique de rigueur et de service

Dynamique de rigueur et de service

Jean-Marie Koffi Tessi, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique, de la Couverture sanitaire universelle et des Assurances, a effectué lundi une tournée dans plusieurs centres de santé du Grand Lomé, avec un objectif clair : écouter, observer et recadrer.

Le CHR de Dapaong, vitrine d’une modernisation réussie du système de santé au nord

Le CHR de Dapaong, vitrine d’une modernisation réussie du système de santé au nord

Situé dans la région des Savanes, au nord du Togo, le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dapaong s’érige en modèle d’efficacité, de modernisation et d’équité sanitaire. Porté par l’engagement des pouvoirs publics à rapprocher les soins des populations rurales, l’établissement a bénéficié ces dernières années d’importants investissements à la fois matériels, infrastructurels et humains.

La peinture a du plomb dans l’aile

La peinture a du plomb dans l’aile

Le ministère de l’environnement a lancé  lundi une alerte sur les risques sanitaires liés à l’exposition au plomb, un métal lourd toxique encore présent dans de nombreux produits utilisés au quotidien, notamment les peintures.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.