Contrôles renforcés aux frontières

Le ministère de la Santé lance une opération de sensibilisation destinée aux acteurs impliqués dans la surveillance épidémiologique aux postes frontaliers, avec l'appui de l'OMS, de l’OIM (Organisation internationale des migrations) et du Fonds de lutte contre les pandémies.

L'initiative cible les régions Maritime, des Plateaux et du Grand Lomé, des zones à forte intensité de flux migratoires, et vise à renforcer les compétences en matière d'inspection sanitaire et de détection précoce des maladies à potentiel épidémique.

Dans un contexte d'intensification des déplacements de populations, les frontières constituent des points de surveillance très importants.