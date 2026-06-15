Rubriques

Tendances:
Santé

Contrôles renforcés aux frontières

Le ministère de la Santé lance une opération de sensibilisation destinée aux acteurs impliqués dans la surveillance épidémiologique aux postes frontaliers, avec l'appui de l'OMS, de l’OIM (Organisation internationale des migrations) et du Fonds de lutte contre les pandémies.

Lutter contre de possibles épidémies © republicoftogo.com

Le ministère de la Santé lance une opération de sensibilisation destinée aux acteurs impliqués dans la surveillance épidémiologique aux postes frontaliers, avec l'appui de l'OMS, de l’OIM (Organisation internationale des migrations) et du Fonds de lutte contre les pandémies.

L'initiative cible les régions Maritime, des Plateaux et du Grand Lomé,  des zones à forte intensité de flux migratoires, et vise à renforcer les compétences en matière d'inspection sanitaire et de détection précoce des maladies à potentiel épidémique.

Dans un contexte d'intensification des déplacements de populations, les frontières constituent des points de surveillance très importants.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Chaque don compte

Chaque don compte

Chaque année, le 14 juin, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du don de sang. Instituée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cette journée vise à sensibiliser le public à l'importance du don volontaire et bénévole de sang et à remercier les donneurs qui contribuent à sauver des vies au quotidien.

Des questions à ne pas négliger

Des questions à ne pas négliger

Du 13 au 24 juin, une campagne de traitement de masse sera déployée dans les régions des Savanes, de la Kara, Centrale et des Plateaux contre trois maladies tropicales négligées (MTN).

Cataracte : dépistage et chirurgie

Cataracte : dépistage et chirurgie

Face à la recrudescence des maladies oculaires, les pouvoirs publics ont lancé une campagne de dépistage et de chirurgie gratuite de la cataracte.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.