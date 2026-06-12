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Cataracte : dépistage et chirurgie

Face à la recrudescence des maladies oculaires, les pouvoirs publics ont lancé une campagne de dépistage et de chirurgie gratuite de la cataracte.

Une intervention simple et très efficace © republicoftogo.com

Face à la recrudescence des maladies oculaires, les pouvoirs publics ont lancé une campagne de dépistage et de chirurgie gratuite de la cataracte.

Près de 40,8% des Togolais âgés de 50 ans et plus souffrent d'une déficience visuelle sévère, et la cataracte représente 61,7% des cas de cécité dans le sud du pays et 66,5% dans le nord. Faute de moyens, de nombreux patients n'accèdent pas aux soins nécessaires.

La campagne, débutée dans la région des Plateaux, sera progressivement déployée dans les cinq régions du pays et le Grand-Lomé. 

Au total, plus de 4 000 personnes bénéficieront d'une prise en charge gratuite : 1 100 dans les Plateaux, 850 dans la Kara, 850 dans la région Centrale, 800 dans les Savanes et 400 dans le Grand-Lomé.

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