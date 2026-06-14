Chaque don compte

Chaque année, le 14 juin, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du don de sang. Instituée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cette journée vise à sensibiliser le public à l'importance du don volontaire et bénévole de sang et à remercier les donneurs qui contribuent à sauver des vies au quotidien.

Le sang est une ressource précieuse et irremplaçable. Il est indispensable pour les interventions chirurgicales, les soins d'urgence, les traitements contre le cancer, les complications liées à l'accouchement ainsi que la prise en charge de nombreuses maladies. Selon l'OMS, des millions de personnes dans le monde dépendent chaque année des transfusions sanguines pour survivre.

Dans de nombreux pays africains, les besoins en produits sanguins demeurent importants alors que les réserves restent souvent insuffisantes. Les systèmes de santé sont régulièrement confrontés à des pénuries, notamment lors des périodes de vacances, des fêtes ou des situations d'urgence.

La promotion du don volontaire et régulier constitue donc un enjeu majeur pour garantir un approvisionnement sûr et continu des établissements de santé.

La situation au Togo

Au Togo, les autorités sanitaires multiplient les campagnes de sensibilisation afin d'encourager la population à donner son sang. Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et ses antennes régionales organisent régulièrement des collectes à travers le pays, en partenariat avec les administrations publiques, les entreprises, les associations et les établissements scolaires.

Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, les besoins restent élevés, notamment pour la prise en charge des femmes enceintes confrontées à des hémorragies, des enfants souffrant d'anémie sévère ou encore des victimes d'accidents de la route.

Les autorités rappellent que le don de sang est un acte citoyen, volontaire et sans danger pour la santé du donneur. Une seule poche de sang peut contribuer à sauver plusieurs vies.

À l'occasion de cette Journée mondiale, les professionnels de santé lancent un appel à la mobilisation de tous. Donner son sang ne prend que quelques minutes, mais peut faire toute la différence pour une personne en situation critique.

Dans un contexte où les besoins médicaux augmentent constamment, la solidarité des donneurs demeure l'un des piliers essentiels des systèmes de santé.

Chaque don compte et chaque donneur peut devenir un véritable héros du quotidien.