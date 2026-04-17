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Dapaong : inauguration d'un nouveau bloc opératoire

La région des Savanes bénéficie d'un renforcement significatif de ses infrastructures sanitaires.

Les services de maternité renforcés © DR

La région des Savanes bénéficie d'un renforcement significatif de ses infrastructures sanitaires.

Le Centre hospitalier régional (CHR) de Dapaong vient d'être doté d'un nouveau bloc opératoire pour les services de maternité, financé à hauteur de 55 millions de Fcfa par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).

Les travaux ont permis la réfection complète des services de maternité et la dotation en équipements.

L’inauguration a eu lieu en présence de la ministre des solidarités, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Martine Moni Sankaredja, et de de la représentante de l'UNFPA au Togo, Elise Karam, et du gouverneur de la région des Savanes, Affoh Atcha-Dédji.

La cérémonie a également été marquée par un don d'équipements médicaux du PNUD au CHR de Dapaong.

Touchée par la crise sécuritaire ces dernières années, la région des Savanes bénéficie ainsi d'un soutien renforcé, tant du gouvernement que de ses partenaires onusiens.

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