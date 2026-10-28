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Dépistage systématique aux frontières

Après la confirmation, le 20 octobre, d’un cas de fièvre hémorragique Ebola (souche Bundibugyo) au Nigeria, le ministère togolais de la Santé a annoncé une série de mesures préventives.

Aucun cas au Togo, mais la vigilance s’impose © repubicoftogo.com

Après la confirmation, le 20 octobre, d’un cas de fièvre hémorragique Ebola (souche Bundibugyo) au Nigeria, le ministère togolais de la Santé a annoncé une série de mesures préventives.

Il assure qu’aucun cas n’a été enregistré au Togo à ce jour.

Le dépistage thermique des voyageurs est désormais systématique à l’aéroport international Gnassingbé Eyadéma, au port de Lomé et aux postes frontaliers terrestres. Le dispositif de préparation et de riposte a également été renforcé, et des campagnes de sensibilisation sont prévues.

Ebola se transmet par contact avec les liquides biologiques d’une personne malade (sang, vomissures, selles, urines, liquides génitaux) ou avec un animal infecté. Elle se manifeste par une fièvre soudaine, accompagnée d’un ou plusieurs symptômes : grande faiblesse, douleurs musculaires, maux de tête, nausées ou vomissements, diarrhée, douleurs abdominales et parfois saignements inexpliqués.

Le ministère recommande de :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ;
  • éviter tout contact avec les liquides biologiques d’une personne malade ou suspecte ;
  • ne pas manipuler, sans protection adaptée, le corps d’une personne décédée d’une possible infection à Ebola ;
  • bien cuire les aliments, en particulier la viande.

En cas de symptômes suspects, il faut se rendre ou informer rapidement le centre de santé le plus proche. Prise en charge tôt, la maladie peut être guérie.

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