La sixième campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d’insecticide donne des premiers résultats encourageants. L’opération prévoit de distribuer 5,6 millions de moustiquaires aux ménages dans tout le pays.

Plusieurs préfectures affichent des taux de couverture très élevés : Mô, Oti-Sud, Bassar, Ogou, notamment.

Pour que la distribution soit efficace, les organisateurs ont d’abord recensé les ménages. Ils ont ensuite remis des coupons de retrait et utilisé des outils numériques pour identifier les bénéficiaires et suivre l’opération.

Une protection simple et efficace

Le paludisme se transmet par la piqûre de moustiques anophèles, qui piquent surtout la nuit. Dormir sous une moustiquaire crée donc une barrière physique au moment où le risque est le plus élevé.

L’insecticide dont la moustiquaire est imprégnée renforce cette protection : il repousse ou tue les moustiques qui s’y posent. Même un filet légèrement abîmé reste ainsi protecteur. Quand une grande partie de la population utilise ces moustiquaires, le nombre de moustiques diminue et toute la communauté est mieux protégée, y compris ceux qui n’en ont pas.

D’après les études de référence, l’usage de moustiquaires imprégnées réduit de près de moitié les épisodes de paludisme. Il fait aussi nettement baisser la mortalité des enfants. Les moins de cinq ans sont en effet les plus vulnérables à cette maladie.

Il faut encore que la moustiquaire soit utilisée chaque nuit, toute l’année, et bien installée et bordée sous le matelas. Une moustiquaire distribuée ne protège que si elle est utilisée.