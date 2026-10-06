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Dépistage tous les deux ans

595 cas de cancers du col de l’utérus sont diagnostiqués chaque année et 417 décès sont enregistrés, soit 70 % victimes.

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595 cas de cancers du col de l’utérus sont diagnostiqués chaque année et 417 décès sont enregistrés, soit 70 % victimes.

Ce tragique bilan s'explique en grande partie par un dépistage trop tardif, alors que la maladie se traite bien mieux lorsqu'elle est détectée tôt.

Le papillomavirus humain (HPV) est le principal facteur de risque. D'autres sont sont  éventuellement associés : infections sexuellement transmissibles, rapports sexuels non protégés, tabac, alcool et drogue. 

Les femmes sont invitées à se faire dépister au moins une fois tous les deux ans, indiquent les médecins. 

La vaccination contre le HPV, introduite au Togo en 2023, est gratuite. Elle vise en priorité les filles de 9 à 14 ans, avant le début de leur vie sexuelle, pour les protéger contre les souches les plus agressives du virus. Pour les femmes déjà exposées, le dépistage reste évidemment le moyen le plus sûr d'agir à temps.

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