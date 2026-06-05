Des décès évitables

L'hémorragie du post-partum reste l'une des principales causes de mortalité maternelle au Togo et dans le monde. Pour y remédier, un projet de prévention et de prise en charge immédiate de cette complication obstétricale a été lancé au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, avec l'appui de la coopération allemande à travers le programme Pro-Santé de la GIZ.

L'hémorragie du post-partum survient dans les 24 heures suivant l'accouchement et se caractérise par une perte de sang supérieure à 500 ml après un accouchement vaginal, ou à 1 000 ml après une césarienne. Elle peut être provoquée par plusieurs facteurs : une mauvaise contraction de l'utérus après la délivrance - cause la plus fréquente -, des déchirures du col ou du vagin, la rétention de fragments placentaires ou encore des troubles de la coagulation.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'hémorragie du post-partum est responsable de près de 27% des décès maternels dans le monde, et constitue la première cause de mortalité maternelle en Afrique subsaharienne.

Sa particularité : elle peut emporter une femme en moins de deux heures si elle n'est pas prise en charge rapidement. Pourtant, dans la grande majorité des cas, elle est évitable grâce à des protocoles médicaux bien maîtrisés.

Prévu de juin à août, le projet cible plus de 190 professionnels de santé du CHU, ainsi que des sages-femmes et agents de santé communautaire issus de 36 formations sanitaires du Grand Lomé.

Au programme : formations spécifiques, amélioration du système de référencement des cas, mise en place d'une équipe de réponse rapide et campagne de don de sang pour sécuriser la disponibilité des produits sanguins.

Des actions de sensibilisation seront également menées auprès des femmes enceintes lors des consultations prénatales, pour mieux faire connaître les signes annonciateurs des complications.