Des experts chinois en renfort face aux pannes récurrentes

Les hôpitaux ont un problème que les chiffres ne montrent pas toujours : des équipements biomédicaux qui tombent en panne, faute d'une maintenance régulière et qualifiée. Un défi silencieux, mais aux conséquences bien réelles pour les patients.

Pour y faire face, le ministère de tutelle a sollicité l'expertise chinoise. Une équipe de la Société internationale de coopération économique et technologique de Shenyang (CSYIC) est actuellement en mission au Togo. Le CHR de Kara, au nord du pays, est le premier concerné.

Les techniciens ont remis en état des systèmes électriques, de climatisation et d'alimentation en eau, autant d'installations dont dépend directement la qualité des soins.

Des sessions de transfert de compétences sont prévues pour les personnels locaux, afin qu'ils maîtrisent eux-mêmes, demain, la gestion et l'entretien de ces équipements. C'est là l'enjeu véritable : rompre le cycle des pannes à répétition.

La CSYIC (China Shenyang International Economic & Technical Cooperation Co., Ltd.) est une société publique chinoise présente au togo depuis 4 ans.