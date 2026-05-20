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Une mission chirurgicale française à Blitta

Une équipe de l'ONG marseillaise Humani Terra International est à l'œuvre depuis mardi au Centre hospitalier préfectoral (CHP) de Blitta (région Centrale, 260km de Lomé). 

L'équipe médicale des deux pays au CHP de Blitta © DR

Une équipe de l'ONG marseillaise Humani Terra International est à l'œuvre depuis mardi au Centre hospitalier préfectoral (CHP) de Blitta (région Centrale, 260km de Lomé). 

Jusqu'au 25 mai, cette mission prend en charge des femmes souffrant de pathologies gynécologiques souvent lourdes de conséquences : prolapsus génitaux, fistules uro-génitales, séquelles d'accouchement et affections utérines graves.

« Cette mission a pour finalité de soulager les femmes souffrant de diverses pathologies vaginales et utérines afin d'améliorer la santé maternelle et néonatale », a indiqué le Dr Cécile Chau, cheffe de mission.

Au-delà des interventions chirurgicales, cette initiative comporte un volet formation.

Les équipes du CHP seront formées à l'échographie diagnostique et aux techniques de chirurgie par voie basse, une approche moins invasive qui évite l'ouverture abdominale et réduit considérablement les douleurs postopératoires et les durées d'hospitalisation.

Humani Terra International, les chirurgiens du monde, intervient régulièrement au Togo et dans plusieurs pays africains.

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