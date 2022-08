Des hôpitaux mieux gérés

Lancée en juin 2017 pour rendre plus saine la gestion des hôpitaux et garantir des soins de qualité à coût abordable, la contractualisation semble être la stratégie la plus adaptée.

Le dispositif a été déployé dans 7 centres.

Cette contractualisation n’est pas une privatisation des services publics, mais une externalisation de la gestion, ce qui est différent.

Plus de rigueur dans le fonctionnement des structures médicales et moins de corruption.

Le nouveau bilan présenté mardi confirme la pertinence de l’approche.

Le chiffre d’affaires global est passé en 5 ans de 14 à près de 24 milliards de Fcfa, soit une progression de 66%.

Les recettes permettent aux hôpitaux d’investir et de procéder à la nécessaire modernisation des équipements : plateaux techniques, laboratoires, radiologie, scanners, pharmacie, chambres …

CHU (Sylvanus Olympio et Kara), CHR (Dapaong, Sokodé et Atakpamé), CHP (Blitta et Notsè)