Discrimination : du mieux

Le système des Nations Unies (SNU) au Togo a dévoilé une nouvelle approche pour intensifier la lutte contre le VIH/Sida : désormais, aucun projet conjoint des agences onusiennes ne sera accepté s'il n'intègre pas la problématique de la stigmatisation

Coumba Dieng Sow © republicoftogo.com

« C'est le moyen de nous assurer que personne n'est laissé de côté, quel que soit le secteur et quel que soit l'endroit sur le territoire togolais », a expliqué Coumba Dieng Sow, coordonnatrice résidente du SNU au Togo.

Les résultats sont encourageants. Selon une étude 2025 de l'Observatoire des droits humains et VIH, les cas de stigmatisation ont chuté de 55% entre 2020 et 2025, grâce à l'intensification des activités de sensibilisation, au renforcement de la veille communautaire et à un meilleur accompagnement des victimes.

Cependant, la stigmatisation persiste. En 2025, le Grand-Lomé concentre 45% des cas recensés, suivi de la région Centrale (17%) et des Plateaux (13%). Les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) représentent 80% des victimes de discrimination, devant les professionnelles du sexe (10%) et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (6%).

« Malgré les progrès remarquables, la stigmatisation persiste dans les communautés, les familles, les espaces de travail et même dans nos systèmes de santé. Mettre fin à la discrimination est un impératif pour la santé et les droits humains », a souligné Mme Sow, réaffirmant l'engagement du SNU à bâtir « un avenir où la dignité n'est plus seulement un principe, mais une réalité vécue ».

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a félicité le Togo pour les avancées significatives enregistrées dans son système de santé, notamment en matière de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.

L'obésité est en constante augmentation au Togo, particulièrement dans les zones urbaines, où une part croissante de la population adulte est touchée. Devenue une maladie chronique à part entière, elle constitue un véritable enjeu de santé publique.

