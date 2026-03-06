L'obésité progresse en ville

L'obésité est en constante augmentation au Togo, particulièrement dans les zones urbaines, où une part croissante de la population adulte est touchée. Devenue une maladie chronique à part entière, elle constitue un véritable enjeu de santé publique.

Le Dr Komlanvi Gonçalves, médecin généraliste au CHU Sylvanus Olympio, tire la sonnette d'alarme. « L'obésité est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, le diabète ainsi que plusieurs types de cancer. Elle diminue l'espérance de vie et reste l'une des principales causes de mortalité », prévient-il.

Résultant d'une accumulation excessive de graisse corporelle, l'obésité se mesure avant tout par le rapport entre le poids et la taille, un indicateur simple mais révélateur d'un déséquilibre profond qui nuit gravement à la santé.

Face à ce constat, le Dr Gonçalves préconise une approche globale combinant activité physique et hygiène alimentaire. « Il faut pratiquer régulièrement le sport pour combattre la sédentarité, adopter une alimentation équilibrée et variée, éviter la consommation excessive de sel, de sucre et de cube. Il faut également privilégier les mobilités actives comme la marche et le vélo », recommande-t-il.

Conscient de l'ampleur du problème, le pouvoirs publics multiplient les actions de sensibilisation pour alerter la population sur les risques liés à ce mal silencieux.