L'OMS valide les avancées du système sanitaire national

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a félicité le Togo pour les avancées significatives enregistrées dans son système de santé, notamment en matière de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.

Le score moyen RSI du Togo est passé de 36% en 2024 à 39% en 2025, « un signe clair du renforcement continu des capacités nationales de préparation et de réponse aux urgences sanitaires », selon l'OMS.

Le Règlement sanitaire international (RSI 2005) est un accord juridiquement contraignant adopté par 196 pays sous l'égide de l'OMS. Il définit les capacités minimales que chaque État doit développer pour détecter, évaluer et répondre aux urgences de santé publique susceptibles de se propager au-delà des frontières nationales.

Le score RSI mesure le niveau de conformité d'un pays à ces exigences, sur une échelle de 0 à 100%, à travers plusieurs domaines clés : surveillance sanitaire, gestion des urgences, prévention des infections, santé aux points d'entrée, etc.

Les progrès sont notables dans plusieurs domaines spécifiques. Le cadre politique et de coordination a bondi de 30% à 40%, tandis que la surveillance sanitaire atteint désormais 70% contre 60% auparavant. La gestion des urgences progresse de 53% à 60%, et la prévention et le contrôle des infections enregistrent une hausse de 7 points, passant de 40% à 47%. La santé aux frontières affiche quant à elle un taux de 40% contre 33% précédemment.

Ces améliorations ont permis au Togo de répondre efficacement à plusieurs menaces sanitaires, mpox, choléra, méningite et dengue, en évitant toute propagation internationale. « C'est un pas de plus vers un système de santé plus résilient et mieux préparé pour protéger chaque vie », salue l'OMS.

Ces performances sont largement imputées au soutien du PandemicFund, dont le projet lancé en 2023 poursuit trois objectifs : renforcer les systèmes de détection et d'alerte précoce, améliorer le réseau national de laboratoires et renforcer les capacités humaines en santé humaine, animale et environnementale.

Point fort de ce projet : l'opérationnalisation de la plateforme nationale « Une seule santé », une initiative multisectorielle réunissant les ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Environnement pour une approche intégrée des urgences sanitaires.