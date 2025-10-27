Rubriques

La peinture a du plomb dans l’aile

Le ministère de l’environnement a lancé  lundi une alerte sur les risques sanitaires liés à l’exposition au plomb, un métal lourd toxique encore présent dans de nombreux produits utilisés au quotidien, notamment les peintures.

Peindre peut présenter des risques © republicoftogo.com

Le plomb s’accumule lentement dans l’organisme et provoque des lésions graves à différents niveaux : cerveau, reins, sang, appareil reproducteur, système cardiovasculaire et thyroïdien.

Chez l’enfant comme chez l’adulte, l’exposition peut entraîner une baisse du quotient intellectuel, des troubles neurologiques irréversibles, ainsi qu'une anémie due à des lésions sanguines.

Certaines peintures vendues au togo ne sont pas aux normes.

Pour freiner le risque, une réunion s’est déroulée dans la matinée ente les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les officiels.

L’idée est de proposer aux consommateurs des produits de qualité et sans danger pour l’organisme.

