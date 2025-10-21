La santé à la portée de tous

Rubriques

Face aux défis d’accès aux soins de santé en milieu rural, le gouvernement mise sur une solution pragmatique : les cliniques mobiles.

Les cliniques mobiles pour réduire les inégalités © republicoftogo.com

Ce dispositif, lancé en 2019 dans le cadre du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC), s'impose progressivement comme un outil majeur de réduction des inégalités sanitaires.

Les cliniques mobiles permettent de rapprocher les soins des populations éloignées des centres de santé fixes, en particulier dans les zones rurales les plus enclavées. Entièrement équipées de laboratoires, de pharmacies et de matériels médicaux modernes, ces unités de soins itinérantes offrent des prestations de qualité, contribuant ainsi à sauver des vies humaines.

Entre juillet 2020 et juin 2024, plus de 2 926 femmes enceintes ont pu bénéficier de soins via ces structures. Un chiffre qui témoigne de l'impact concret de l'initiative.

Depuis le déploiement des 5 premières cliniques mobiles en 2020, près de 2 700 villages sont desservis à travers tout le territoire, pour un potentiel de 2,5 millions de bénéficiaires. 

Chaque unité est capable d’assurer environ 276 000 consultations par an, avec un rôle important dans le dépistage des pathologies et une prise en charge rapide et efficace des patients.

Fort de cette expérience positive, le ministère de la Santé veut étendre le dispositif. 

Le plan prévoit le renforcement de la flotte, avec au moins cinq nouvelles cliniques mobiles par région dans les années à venir.

