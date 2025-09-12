Entre maternité, pédiatrie et néonatologie : un modèle intégré de soins à Elavagnon

L’Hôpital de l’Ordre de Malte à Elavagnon inaugure ce vendredi son nouveau Pôle Mère-Enfant (POME), déjà opérationnel depuis le printemps.

Cette infrastructure marque une étape déterminante pour la santé maternelle et infantile dans la région des Plateaux.

Le POME vise à améliorer la prise en charge des femmes enceintes, des accouchées et des nouveau-nés, tout en renforçant les conditions de travail du personnel soignant.

En 2024, l’hôpital a enregistré 1 837 naissances, un chiffre en constante augmentation. Avec le Pôle Mère-Enfant, les projections s’élèvent désormais à près de 2 000 naissances par an. Mais l’objectif ne se limite pas aux chiffres : il s’agit surtout d’améliorer la qualité des soins, l’hygiène et l’environnement médical.

Le nouveau pôle a été pensé pour répondre aux grossesses à risque, à la prise en charge des nouveau-nés prématurés ou encore aux enfants atteints de pathologies lourdes. La proximité entre la maternité, la pédiatrie et la néonatologie garantit une circulation fluide entre les services, essentielle en cas d’urgence comme une césarienne ou une souffrance fœtale.

Le POME introduit également la méthode Kangourou, qui encourage le contact peau à peau entre la mère et son bébé dès les premiers instants. Cette approche favorise l’attachement, améliore la santé des prématurés et contribue à humaniser encore davantage les soins.

Au-delà des chiffres, ce projet illustre la volonté de l’Ordre de Malte France d’investir durablement dans la santé maternelle et infantile au Togo.

L’Ordre de Malte France est une association reconnue d’utilité publique, créée en 1927, qui œuvre dans les domaines de la santé, de la solidarité et de la formation. Elle s’inscrit dans la continuité de l’Ordre souverain de Malte, institution humanitaire et hospitalière vieille de plus de 900 ans, dont la mission première est le secours aux personnes vulnérables.

Basée à Paris, l’Ordre de Malte France est une organisation à but non lucratif qui s’appuie sur un vaste réseau de bénévoles, de professionnels de santé et de partenaires institutionnels en France et à l’international.

L’Ordre de Malte France est présent dans plus de 30 pays, avec une action particulièrement forte en Afrique, où il administre directement plusieurs établissements hospitaliers et mène des programmes de santé publique.