La rigueur syndicale face aux dérives professionnelles

Le Collectif des Syndicats de la santé a lancé un appel aux professionnels du secteur hospitalier. L’organisation exige que tous les praticiens, sans distinction de catégorie, soient inscrits aux tableaux des ordres professionnels ou des associations corporatistes reconnues par l’État.

Un délai de deux mois est accordé aux praticiens en situation irrégulière pour régulariser leur statut. Passé ce délai, ceux qui n’auront pas obtempéré s’exposeront à des sanctions.

« Il est demandé à tous les praticiens non encore inscrits de prendre, dans les meilleurs délais, les dispositions nécessaires pour régulariser leurs situations auprès des structures compétentes », a averti le secrétaire général du Collectif, Dr Gilbert Tsolenyanu.

Ce rappel à l’ordre vise à mettre fin à l’exercice illégal de la médecine, garantir le respect des règles de déontologie et d’éthique propres à chaque corps, et renforcer la crédibilité du système de santé.

L’initiative intervient alors que les autorités affichent leur volonté de rehausser la qualité des services de santé et d’améliorer la gouvernance hospitalière. Pour les syndicats, l’assainissement du secteur est une étape indispensable pour offrir aux populations des soins de meilleure qualité et restaurer la confiance entre patients et professionnels.