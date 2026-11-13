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Fabriquer ses médicaments : le défi de l’Afrique de l’Ouest

Réduire les importations, développer l’industrie locale et garantir des médicaments sûrs : c’est l’objectif de la réunion régionale qui s’est ouverte jeudi à Lomé pour deux jours. Elle est consacrée aux normes de production pharmaceutique.

La production locale est encore très modeste © republicoftogo.com

Réduire les importations, développer l’industrie locale et garantir des médicaments sûrs : c’est l’objectif de la réunion régionale qui s’est ouverte jeudi à Lomé pour deux jours. Elle est consacrée aux normes de production pharmaceutique.

Pilotée par l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) et financée par la Banque africaine de développement (BAD), cette session réunit experts et techniciens des États membres.

Multiplier les usines ne suffit pas. Les médicaments fabriqués dans la région doivent respecter les normes internationales pour rivaliser sur les marchés.

Financement des entreprises, accès aux marchés et compétences techniques restent les principaux défis. Le chantier, lancé en 2019 par la Cédéao avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), vise à évaluer les industries et à accompagner leur mise à niveau.

Le Togo a été salué pour son soutien aux jeunes entreprises pharmaceutiques et pour la transformation de son organe de contrôle en agence indépendante.

Face à la circulation de médicaments contrefaits ou de mauvaise qualité, une production locale fiable et rigoureusement contrôlée est une question de santé publique.

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