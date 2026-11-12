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Vo : les centres de santé gagnent en performance

Mis en œuvre par le ministère de la Santé avec l’appui de l’UNICEF, le programme Dagbékéva améliore la santé des mères et des enfants dans la préfecture de Vo. Les résultats de janvier à septembre 2026 sont encourageants.

Santé et état civil © republicoftogo.com

Mis en œuvre par le ministère de la Santé avec l’appui de l’UNICEF, le programme Dagbékéva améliore la santé des mères et des enfants dans la préfecture de Vo. Les résultats de janvier à septembre 2026 sont encourageants.

En neuf mois, la part des centres de santé atteignant au moins 50 % de performance est passée de 35 % à 78 %. Le score global du district sanitaire a progressé de 45 % à 57 %.

À Akoumapé, dans la commune de Vo 4, la fréquentation du guichet unique de vaccination a augmenté de 37 %. Le suivi des nouveau-nés s’est aussi amélioré, grâce à la formation des équipes aux soins néonatals et à une meilleure disponibilité des médicaments et consommables.

Le programme agit aussi sur l’état civil. 721 naissances ont été déclarées sur la plateforme, toutes dans les délais légaux, et 454 actes de naissance ont été établis. Près de 60 % ont déjà été retirés par les familles.

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