Faux médicaments : les députés togolais appelés à intensifier la lutte

La Fondation Brazzaville, chef de file de l’Initiative de Lomé sur les produits médicaux falsifiés, et le ministère togolais de la Santé ont lancé mardi un appel solennel aux députés pour renforcer la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés (PMQIF).

Réunis à l’occasion d’un séminaire parlementaire, les élus ont été sensibilisés à l’ampleur des risques que représentent ces produits pour la santé publique, l’économie nationale et la confiance dans le système de soins.

« Ces produits ne sont pas de simples marchandises illicites, ce sont de véritables poisons. Cette situation est alarmante pour la santé de nos populations et une menace grave pour notre développement », a martelé le président de l’Assemblée Kodjo Sevon Tépé Adedzé.

La rencontre a permis de faire le point sur les actions déjà entreprises par le Togo et les autres pays engagés dans l’Initiative de Lomé, lancée en janvier 2020 par six États africains (Togo, Sénégal, Ghana, Niger, Ouganda, Congo). Ce partenariat vise à harmoniser les législations, renforcer les contrôles et mobiliser les acteurs publics et privés contre le trafic de faux médicaments.

Le ministre de la Santé, Tchin Darre, a salué l’engagement des députés et rappelé que ces échanges doivent déboucher sur des mesures concrètes pour garantir l’accès à des médicaments sûrs, de qualité et abordables, essentiels pour réussir la couverture sanitaire universelle.

« Il s’agit d’une opportunité d’échange, de transparence et de renforcement de l’engagement parlementaire sur une question qui touche directement la vie des Togolais », a-t-il affirmé.

L’Initiative de Lomé se veut un modèle de coopération régionale et politique dans un combat de santé publique mondial. La mobilisation du législatif togolais vient ainsi renforcer cette dynamique et pose un jalon supplémentaire vers un système de santé plus sûr et plus résilient.