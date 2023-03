Fistule obstétricale : assistance médicale canadienne

La fistule obstétricale est une maladie qui touche chaque année de nombreuses femmes au Togo.

La Fondation canadienne ‘Mère du Monde en santé’ organise, en collaboration avec le ministère de la Santé, une campagne de prise en charge chirurgicale gratuite du 11 au 22 Avril à Lomé.

Elle aura lieu au CHU Sylvanus Olympio de Lomé en présence des médecins canadiens.

La fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum, due à un arrêt prolongé du travail en l'absence de soins obstétricaux.