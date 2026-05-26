Impact prouvé

Le Togo lance une nouvelle campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII). L'annonce a été faite mardi par le ministre de la Santé, Jean-Marie Koffi Tessi.

Avant la distribution, un recensement de porte à porte sera organisé du 26 mai au 7 juin pour dénombrer les ménages.

Des coupons de retrait seront ensuite remis aux familles pour récupérer leurs moustiquaires dans les sites désignés. Au total, 742 902 moustiquaires seront mises à disposition dans toutes les régions.

Les moustiquaires imprégnées sont considérées par l'OMS comme l'un des outils de prévention antipaludique les plus rentables et les plus efficaces.

Leur double action - physique et chimique - crée une barrière contre les moustiques Anophèles, vecteurs du paludisme.

Des études menées en Afrique subsaharienne ont démontré qu'une utilisation régulière des MII réduit la mortalité infantile due au paludisme de 20 à 30% et diminue significativement l'incidence de la maladie dans les zones à forte transmission.

Sur les deux dernières années, plus d'un million de moustiquaires ont déjà été distribuées au Togo.