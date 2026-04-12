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Intégrer les savoirs endogènes dans les politiques publiques

Elle soigne, elle rassure, elle est là où la médecine moderne est absente. Au Togo, la médecine traditionnelle n'est pas un vestige du passé, c’est une réalité vivante, quotidienne, à laquelle une large part de la population continue de faire confiance, notamment en milieu rural, pour sa proximité et son coût accessible.

La médecine des ancêtres au service de l'indépendance sanitaire © republicoftogo.com

Elle soigne, elle rassure, elle est là où la médecine moderne est absente. Au Togo, la médecine traditionnelle n'est pas un vestige du passé, c’est une réalité vivante, quotidienne, à laquelle une large part de la population continue de faire confiance, notamment en milieu rural, pour sa proximité et son coût accessible.

Fondée sur la phytothérapie et des savoirs ancestraux transmis de génération en génération, elle traite un spectre large de pathologies avec une efficacité que la science commence à reconnaître, parfois au-delà des capacités de la médecine conventionnelle. Pourtant, elle demeure largement informelle, peu encadrée et insuffisamment intégrée dans les politiques publiques de santé.

C'est précisément ce paradoxe qu'une conférence publique, organisée samedi à l'Université de Lomé, a voulu mettre en lumière. Enseignants-chercheurs et acteurs du secteur de la santé se sont réunis pour engager une réflexion de fond sur la professionnalisation et la formalisation de cet écosystème, avec un objectif : faire de la médecine traditionnelle un pilier reconnu et certifié du système de soins national.

L'enjeu dépasse la seule question médicale. Il est aussi politique et stratégique : intégrer les savoirs endogènes dans les politiques publiques, certifier les remèdes traditionnels, structurer la pratique et former ses acteurs, pour construire un système de santé hybride, alliant tradition et modernité, plus résilient, plus accessible et profondément ancré dans les réalités togolaises.

Une souveraineté sanitaire qui commence par la valorisation de ce que le pays possède déjà.

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