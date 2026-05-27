Kazaboua : la santé rurale change de visage

Un nouveau centre de santé entièrement équipé vient d'ouvrir ses portes à Kazaboua, dans la commune de Sotouboua 3, région de la Kara, offrant aux populations locales un accès à des soins jusqu'ici réservés aux grandes villes.

Le centre dispose de services de maternité, de salles d'hospitalisation, de consultation et d'accouchement, ainsi que d'un laboratoire d'analyses médicales. Un ensemble de prestations rarement réunies en milieu rural, où les structures sanitaires se limitent souvent à des dispensaires aux équipements sommaires, incapables de prendre en charge les cas les plus sérieux.

Pour comprendre l'impact réel d'un tel centre, il faut mesurer ce que son absence impliquait. Une femme en travail difficile, un enfant en détresse respiratoire, un patient nécessitant des analyses biologiques, autant de situations qui obligeaient les familles à parcourir des dizaines, parfois des centaines de kilomètres vers Sokodé, Kara ou Lomé. Des trajets épuisants, coûteux, et souvent fatals lorsque chaque minute compte.

Avec ce nouveau centre, l'accouchement surveillé, le dépistage rapide et l'hospitalisation d'urgence deviennent possibles sur place. Pour les femmes enceintes en particulier, les plus vulnérables dans les zones reculées, c’est une avancée potentiellement vitale.