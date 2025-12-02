L'Afrique de l’Ouest prépare sa nouvelle stratégie anti-épidémies

Les décideurs ouest-africains du secteur de la santé se réunissent mardi à Lomé pour une rencontre régionale consacrée à l’évaluation des systèmes de surveillance des menaces épidémiques.

Des représentants de 11 pays d’Afrique de l’Ouest doit passer en revue l’ensemble des activités menées en 2025 dans la région pour anticiper et contenir les risques sanitaires émergents.

La rencontre est organisée par l’Institut Pasteur de Dakar en collaboration avec l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS),

La région est régulièrement confrontée à des flambées épidémiques, cette rencontre vise à renforcer les mécanismes de détection précoce et les réponses nationales et régionales. Elle permettra également de mettre à jour la stratégie de riposte du bloc ouest-africain, afin d’améliorer la coordination, la circulation des données scientifiques et l’efficacité des interventions.

Lancé en 2023, le programme de surveillance syndromique a pour objectif de renforcer la résilience sanitaire des États face à des crises de plus en plus récurrentes.