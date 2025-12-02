Rubriques

Tendances:
Santé

L'Afrique de l’Ouest prépare sa nouvelle stratégie anti-épidémies

Les décideurs ouest-africains du secteur de la santé se réunissent mardi à Lomé pour une rencontre régionale consacrée à l’évaluation des systèmes de surveillance des menaces épidémiques. 

Renforcer, détecter, répondre © republicoftogo.com

Les décideurs ouest-africains du secteur de la santé se réunissent mardi à Lomé pour une rencontre régionale consacrée à l’évaluation des systèmes de surveillance des menaces épidémiques. 

Des représentants de 11 pays d’Afrique de l’Ouest doit passer en revue l’ensemble des activités menées en 2025 dans la région pour anticiper et contenir les risques sanitaires émergents.

La rencontre est organisée par l’Institut Pasteur de Dakar en collaboration avec l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS),

La région est régulièrement confrontée à des flambées épidémiques, cette rencontre vise à renforcer les mécanismes de détection précoce et les réponses nationales et régionales. Elle permettra également de mettre à jour la stratégie de riposte du bloc ouest-africain, afin d’améliorer la coordination, la circulation des données scientifiques et l’efficacité des interventions.

Lancé en 2023, le programme de surveillance syndromique a pour objectif de renforcer la résilience sanitaire des États face à des crises de plus en plus récurrentes.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L’Onusida appelle à “ne pas relâcher la pression”

L’Onusida appelle à “ne pas relâcher la pression”

Le Togo continue d’enregistrer des avancées notables dans la lutte contre le sida. Selon les données 2024 relayées lundi par Onusida, près de 98% des personnes vivant avec le VIH connaissent aujourd’hui leur statut, 92% sont sous traitement antirétroviral (ARV) et 85% présentent une charge virale indétectable.

Meilleure vue

Meilleure vue

Pour garantir la qualité des prestations dans le cadre de l’Assurance maladie universelle (AMU), une convention tripartite a été signée vendredi entre la CNSS, l’INAM et l’Association des Professionnels et Praticiens de l’Optique-Lunetterie (APPOL).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.