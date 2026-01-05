L’AMU trace la voie vers une santé accessible à tous

Rubriques

En 2025, l’Assurance Maladie Universelle (AMU) s’est imposée comme un pilier essentiel de la politique sociale, portée par la vision inclusive du président du Conseil, Faure Gnassingbé, peut-on lire dans un document officiel publié lundi.

Ce dispositif, pensé pour réduire les inégalités d’accès aux soins, s’est appuyé sur une structuration solide autour de l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

Cette architecture a permis une montée en charge progressive de l’AMU, intégrant de nouveaux bénéficiaires tels que les travailleurs non-salariés (TNS) via des mécanismes de subvention. À la fin de l’année, plusieurs centaines de milliers de Togolais bénéficiaient déjà d’une couverture maladie formelle.

Parmi les avancées notables : la stabilisation du panier de soins, incluant consultations, hospitalisations, médicaments essentiels et examens courants, avec des taux de remboursement encadrés, réduisant le reste à charge pour les assurés.

L’AMU a aussi renforcé la viabilité financière des structures sanitaires grâce à des flux réguliers, tout en professionnalisant la gestion hospitalière. La digitalisation des procédures a contribué à une meilleure traçabilité et qualité de service.

Enfin, l’AMU s’articule avec d'autres initiatives sociales comme le programme Wezou* ou la gratuité ciblée de certains soins, dans une logique de cohérence et d’efficacité.

2025 marque ainsi une étape stratégique dans la préparation d’une généralisation de l’AMU, avec pour objectif une couverture santé durable, élargie et équitable pour tous les Togolais.

* Wezou vise à garantir un accès équitable aux soins pour les femmes enceintes

