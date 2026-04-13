L'AP-HM de Marseille en mission au CHU Sylvanus Olympio

Dans le cadre de la coopération hospitalière internationale, une équipe de l'AP-HM (Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille) vient d’effectuer une mission au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, poursuivant ainsi l'engagement français en faveur de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Togo.

Pilotée par le Dr Cécile Chau, gynécologue-obstétricienne, cette mission s'inscrit dans la continuité du projet ASSILE ASSIME, dédié à l'amélioration de la santé maternelle et néonatale.

Fait marquant : pour la première fois, l'équipe associait des professionnelles issues des deux maternités de de l’AP-HM, le CHU Nord et le CHU de la Conception, illustrant une collaboration interétablissements particulièrement aboutie.

L'immersion de l'équipe française en salle de naissance et dans le service de grossesses à risques, qui compte 88 lits, a permis de mesurer l'ampleur de l'activité du CHU Sylvanus Olympio.

En une seule semaine, 182 accouchements ont été réalisés, soit plus de 30 par jour, dont 94 césariennes (51 %). 55 nouveau-nés ont par ailleurs été admis en néonatologie, représentant 29 % des naissances, des chiffres qui illustrent la complexité et l'intensité des prises en charge assurées quotidiennement par les équipes togolaises.

Des projets ont été évoqués avec l'extension du projet ASSILE ASSIME aux hôpitaux de Blitta et d'Atakpamé, le développement d'un partenariat avec l'École de sages-femmes d'Atakpamé, et le lancement d'un projet en ophtalmologie pédiatrique. Ces initiatives bénéficient du soutien du ministère de la Santé.

Ce qui distingue le projet ASSILE ASSIME des coopérations ponctuelles, c'est son ancrage dans le temps. En répétant les missions et en travaillant au quotidien aux côtés des sages-femmes et internes togolais, l'AP-HM favorise une véritable autonomisation des équipes locales, un modèle de transmission et de co-construction qui porte ses fruits.