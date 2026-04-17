L'État mise sur un partenariat avec le secteur privé

La première édition des Journées du secteur privé de la santé (JSPS) s'est ouverte jeudi à Lomé, autour du thème : "Rôle du secteur privé dans la promotion de l'Assurance maladie universelle au Togo".

Initiée par le ministère de la santé, cette rencontre de deux jours rassemble décideurs publics, praticiens hospitaliers et responsables privés du secteur sanitaire pour débattre de questions cruciales : financement du système de santé, renforcement des personnels soignants et amélioration de la collecte des données du secteur privé.

Le message du ministre de la santé, Jean Marie Tessi, est sans ambiguïté : "La politique sanitaire du gouvernement à travers l'Assurance maladie universelle ne peut se reposer sur la seule action de l'État. Il faut absolument une synergie d'action avec le secteur privé pour relever les défis liés à un système de santé performant, inclusif et durable."

L'enjeu est de taille. Au Togo, les structures sanitaires privées jouent déjà un rôle crucial dans l'offre de soins, comblant les déficits d'infrastructures publiques aussi bien en milieu urbain que rural. Les intégrer pleinement dans la dynamique nationale de l'AMU est désormais une nécessité.