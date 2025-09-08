Rubriques

Santé

L'HPCA se dote de nouveaux blocs opératoires

Le secteur de la santé demeure une priorité pour le gouvernement. Dans cette dynamique, un nouveau bâtiment de chirurgie a été inauguré lundi à l’Hôpital Privé Compassion d’Agbelouvé (HPCA), situé dans la préfecture de Zio.

L’infrastructure est le fruit d’un partenariat entre Compassion Groupe de Réveil et l’organisation américaine Global Partners in Hope, avec l’appui de la diaspora vivant aux États-Unis.

Composé de 4 blocs opératoires, le bâtiment est équipé de technologies médicales de pointe permettant de renforcer considérablement la capacité de l’hôpital.

« La santé est un droit pour tous. Pour cela, nous avons pensé apporter notre contribution aux efforts du gouvernement en matière de santé publique au Togo », a déclaré Ian Vickers, le dirigeant de Global Partners in Hope.

Koffi Esaw, président de Compassion Groupe de Réveil, ce projet constitue « une avancée majeure dans l’ambition du gouvernement d’améliorer la prise en charge sanitaire et de rapprocher les services de soins des populations ».

Déjà doté de services de médecine générale, radiologie, laboratoire et maternité, le HPCA se positionne désormais comme un centre hospitalier de référence dans la région, capable de prendre en charge un large éventail de pathologies et de renforcer l’offre de soins dans le pays.

