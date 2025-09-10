Lancement du premier Salon dédié à la santé et au bien-être

Le Salon de la santé et du bien-être, baptisé “Humanis”, a ouvert ses portes mardi à Lomé.

Cette rencontre accueille tous les acteurs du secteur de la santé.

L’événement met également en lumière la complémentarité entre médecine moderne et traditionnelle, en favorisant le dialogue entre institutions, citoyens, chercheurs et entrepreneurs. Les thématiques abordées porteront notamment sur l’accès équitable aux soins, la nutrition, le sport, les technologies de santé et les savoirs endogènes.

Le Salon est ouvert aux professionnels et au grand public.