Personnel soignant : harmonisation africaine

L'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) poursuit ses efforts d’harmonisation au sein des pays membres de la Cédéao parmi lesquels le Togo.

Concrètement, l'OOAS dispose désormais de modules spécialisés et d'une architecture pédagogique commune, conforme aux normes internationales, couvrant les niveaux Master, Doctorat et programmes de Fellowship. Un cadre qui permettra d'assurer des formations de haute qualité dans l'ensemble des États membres au personnel de santé.

Les bénéfices attendus sont multiples : meilleure qualité de formation, renforcement des compétences spécialisées et facilitation de la mobilité professionnelle des soignants au sein de la région. L'objectif est d'améliorer la qualité des soins pour les populations ouest-africaines.

En ce mois de Ramadan, le ministère de la Santé appelle à la vigilance face aux dérives alimentaires observées pendant ces 30 jours.

Le gouvernement a lancé mardi la réforme des codes vestimentaires dans les hôpitaux.

