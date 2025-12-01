L’Onusida appelle à “ne pas relâcher la pression”

Le Togo continue d’enregistrer des avancées notables dans la lutte contre le sida. Selon les données 2024 relayées lundi par Onusida, près de 98% des personnes vivant avec le VIH connaissent aujourd’hui leur statut, 92% sont sous traitement antirétroviral (ARV) et 85% présentent une charge virale indétectable.

Des acquis importants que le pays entend consolider.

La directrice d’Onusida pour le Togo, Yaye Kanny Diallo, a salué les efforts réalisés, notamment en matière de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant.

En 2024, 87% des femmes enceintes séropositives ont reçu des ARV, réduisant considérablement les risques de transmission au nouveau-né.

Pour autant, la responsable rappelle que la lutte est loin d’être terminée.

« Le VIH n’a pas disparu. Nous devons redoubler d’efforts techniques et financiers pour maintenir nos acquis et réduire les nouvelles infections, surtout chez les enfants », a-t-elle déclaré.

Elle souligne que la couverture pédiatrique reste inférieure à celle des adultes, ce qui exige des interventions ciblées et un renforcement des services adaptés aux plus jeunes.

L’organisation appelle également à porter une attention particulière aux personnes vivant avec le VIH qui avancent en âge.

Elles sont davantage exposées à d’autres maladies chroniques et nécessitent un accompagnement médical plus complet.

Le Togo affiche des progrès solides, mais la lutte exige une mobilisation continue de l’État, des partenaires et des communautés.