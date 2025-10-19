Rubriques

Tendances:
Santé

Près de 41% de la population souffre de déficiences visuelles

Le Togo fait face à un taux alarmant de déficiences visuelles : 40,8 % de la population est concernée, selon les résultats de l’enquête RAAB (Rapid Assessment of Avoidable Blindness) publiée par le ministère de la Santé.

60 000 cas de cataracte à traiter © republicoftogo.com

Le Togo fait face à un taux alarmant de déficiences visuelles : 40,8 % de la population est concernée, selon les résultats de l’enquête RAAB (Rapid Assessment of Avoidable Blindness) publiée par le ministère de la Santé.

Les personnes âgées de 50 ans et plus sont les plus touchées, et la majorité d’entre elles souffrent de déficience visuelle bilatérale.

L’étude révèle que la cataracte demeure la principale cause de cécité bilatérale, représentant 61,7 % des cas dans le sud du pays et 66,5 % dans le nord. Cependant, 84 % des causes de déficiences visuelles sont curables, notamment grâce à des interventions sur la cataracte ou la correction des erreurs de réfraction.

Pour faire face à cette situation, une campagne de chirurgie oculaire a été lancée dans le pays.

Elle est financée par la Banque islamique de développement (BID).

Jusqu’au 14 novembre prochain, près de 2 000 patients atteints de cataracte seront opérés gratuitement.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Couverture pharmaceutique quasi totale

Couverture pharmaceutique quasi totale

Selon des données récentes publiées par le ministère de la Santé, la disponibilité des produits pharmaceutiques connaît une amélioration significative.

Campagne médicale fertile

Campagne médicale fertile

Lancée dans plusieurs localités reculées, la campagne médicale initiée par l’association Terreau Fertile, s’est officiellement achevée jeudi

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.