Près de 41% de la population souffre de déficiences visuelles

Le Togo fait face à un taux alarmant de déficiences visuelles : 40,8 % de la population est concernée, selon les résultats de l’enquête RAAB (Rapid Assessment of Avoidable Blindness) publiée par le ministère de la Santé.

Les personnes âgées de 50 ans et plus sont les plus touchées, et la majorité d’entre elles souffrent de déficience visuelle bilatérale.

L’étude révèle que la cataracte demeure la principale cause de cécité bilatérale, représentant 61,7 % des cas dans le sud du pays et 66,5 % dans le nord. Cependant, 84 % des causes de déficiences visuelles sont curables, notamment grâce à des interventions sur la cataracte ou la correction des erreurs de réfraction.

Pour faire face à cette situation, une campagne de chirurgie oculaire a été lancée dans le pays.

Elle est financée par la Banque islamique de développement (BID).

Jusqu’au 14 novembre prochain, près de 2 000 patients atteints de cataracte seront opérés gratuitement.