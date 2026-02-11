La peinture a du plomb dans l'aile

La contamination au plomb par les peintures suscite une vive inquiétude.

Selon le ministère de l’Environnement, sur 27 échantillons analysés, 30 % dépassent la norme de 90 parties par million (ppm) recommandée par l’Organisation mondiale de la santé, et 7 % affichent des concentrations supérieures à 10 000 ppm, un niveau jugé alarmant.

Face à ces résultats, le gouvernement appelle à une mobilisation collective contre ce qu’il qualifie de crise sanitaire silencieuse.

« Le saturnisme est une tragédie qui se joue dans nos foyers et nos écoles. Les peintures au plomb sont l’une des sources d’exposition les plus évitables chez les enfants », a déclaré Aoufoh Koffi Dimizou, secrétaire général du ministère de l’Environnement.

La question est au centre d’une rencontre organisée à Lomé avec l’appui de l’ONG Lead Exposure Elimination Project et du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). Les échanges portent sur le renforcement des réglementations, notamment l’application de la norme ECOSTAND 092 de la Cédéao limitant la teneur en plomb dans les peintures.