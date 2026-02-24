Rubriques

Médicaments de rue : un danger pour la santé

Le Dr Raphaël Dolaama, néphrologue au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, tire la sonnette d’alarme face à la recrudescence de pathologies graves, notamment des cas d’insuffisance rénale, observés chez les patients.

Selon le spécialiste, la consommation de médicaments de rue demeure la principale cause de ces affections. Malgré les campagnes de sensibilisation, une partie de la population continue d’y recourir, s’exposant à des risques sanitaires majeurs.

« Ces produits sont vendus par des personnes sans compétence, avec des problèmes de conservation et de qualité. Ils peuvent provoquer des maladies rénales, le diabète, l’hypertension ou encore des infections comme les hépatites », a-t-il averti.

Le médecin rappelle que l’automédication et l’usage de produits pharmaceutiques d’origine douteuse aggravent souvent l’état des patients. Il recommande de consulter un professionnel de santé en cas de maladie et d’acheter les médicaments uniquement en pharmacie.

