La politique régionale de santé est entre ses mains

D'une décennie à la tête de la riposte togolaise contre le VIH à la coordination sanitaire de toute l'Afrique de l'Ouest : Vincent Palokinam Pitché change de dimension.

Le désormais ex-coordonnateur du Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS-IST) vient d'être nommé directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), avec la responsabilité de coordonner les politiques sanitaires des quinze États de la Cédéao.

Médecin dermatologue et professeur à la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé, Vincent Pitché s'est imposé au fil des années comme l'une des figures majeures de la santé publique.

Dans sa spécialité, il a notamment développé des projets de télédermatologie, soutenus par la Fondation Pierre Fabre, pour rapprocher les soins spécialisés des zones rurales et périphériques en manque de dermatologues.

À la tête du CNLS-IST depuis juillet 2012, il a accompagné des avancées concrètes contre le VIH : la prévalence est passée de 1,6 % en 2024 à 1,5 % en 2025, tandis que 189 425 personnes ont bénéficié d'un traitement antirétroviral au cours des deux dernières années.

Place désormais à l'échelle régionale. Pour les quatre prochaines années, il succède au Béninois Athanase Codjovi Aïssi à la tête de l'OOAS, chargée de coordonner les politiques sanitaires, de renforcer les systèmes de santé et d'appuyer la prévention et la riposte aux épidémies dans l'espace communautaire.

Sa mission dépasse largement la lutte contre les maladies infectieuses. Épidémies émergentes, impacts du changement climatique sur la santé, financement des systèmes sanitaires, accès aux soins : les chantiers ne manquent pas. Il devra aussi accélérer l'intégration sanitaire régionale, renforcer la surveillance épidémiologique, consolider la sécurité sanitaire et mobiliser davantage de ressources pour les programmes de santé, autant d'enjeux qui feront de son mandat un véritable test pour la coopération sanitaire en Afrique de l'Ouest.