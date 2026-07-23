Le palu se joue des frontières

Le combat contre le paludisme est une préoccupation régionale. À Cinkassé, localité togolaise frontalière du Burkina Faso, les autorités sanitaires des deux pays ont lancé mercredi une campagne conjointe de chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) pour 2026.

La cérémonie a été présidée par les ministres de la Santé des deux pays, Jean-Marie Koffi Tessi pour le Togo et Robert Lucien Jean-Claude Kargougou pour le Burkina Faso.

L'initiative vise à protéger les enfants de 3 à 59 mois, particulièrement exposés dans les zones à forte transmission saisonnière, à travers l'administration de médicaments préventifs pendant les périodes de forte circulation du parasite.

Pour le ministre togolais de la Santé, cette opération dépasse le cadre sanitaire. « Cette initiative commune n'est pas un simple acte protocolaire, mais un symbole, un message et surtout un engagement », a déclaré Jean-Marie Tessi, soulignant que la maladie circule librement, sans se soucier des frontières.

« Le Burkina Faso et le Togo affirment que leurs frontières ne sont pas des murs, mais des passerelles », a-t-il ajouté, résumant : « la maladie ne demande pas de passeport ».