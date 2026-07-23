Le palu se joue des frontières
Le combat contre le paludisme est une préoccupation régionale. À Cinkassé, localité togolaise frontalière du Burkina Faso, les autorités sanitaires des deux pays ont lancé mercredi une campagne conjointe de chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) pour 2026.
Le combat contre le paludisme est une préoccupation régionale. À Cinkassé, localité togolaise frontalière du Burkina Faso, les autorités sanitaires des deux pays ont lancé mercredi une campagne conjointe de chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) pour 2026.
La cérémonie a été présidée par les ministres de la Santé des deux pays, Jean-Marie Koffi Tessi pour le Togo et Robert Lucien Jean-Claude Kargougou pour le Burkina Faso.
L'initiative vise à protéger les enfants de 3 à 59 mois, particulièrement exposés dans les zones à forte transmission saisonnière, à travers l'administration de médicaments préventifs pendant les périodes de forte circulation du parasite.
Pour le ministre togolais de la Santé, cette opération dépasse le cadre sanitaire. « Cette initiative commune n'est pas un simple acte protocolaire, mais un symbole, un message et surtout un engagement », a déclaré Jean-Marie Tessi, soulignant que la maladie circule librement, sans se soucier des frontières.
« Le Burkina Faso et le Togo affirment que leurs frontières ne sont pas des murs, mais des passerelles », a-t-il ajouté, résumant : « la maladie ne demande pas de passeport ».