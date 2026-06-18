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La télé-échographie déployée pour améliorer le suivi des grossesses en zones rurales

Le Togo déploie des équipements de télé-échographie dans plusieurs formations sanitaires pour améliorer le suivi des femmes enceintes, notamment dans les zones éloignées des grands centres hospitaliers.

Cap sur la réduction de la mortalité maternelle © republicoftogo.com

Le Togo déploie des équipements de télé-échographie dans plusieurs formations sanitaires pour améliorer le suivi des femmes enceintes, notamment dans les zones éloignées des grands centres hospitaliers.

Les premiers équipements ont été installés à Assahoun (région Maritime), Agou et Kamina (région des Plateaux).

Grâce à cette technologie, les professionnels peuvent réaliser des examens plus performants et obtenir à distance l'appui de spécialistes pour le suivi des patientes, une avancée importante pour la détection précoce des complications liées à la grossesse.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet SWEDD+, qui vise à moderniser les capacités des structures sanitaires et à réduire les disparités d'accès aux soins spécialisés entre zones urbaines et rurales.

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