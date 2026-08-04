Le Togo a réduit les nouvelles infections de 70 % en 15 ans

19,37 milliards de Fcfa investis contre le VIH en 2025, dont 86,44 % financés par les partenaires internationaux : le Togo dresse un bilan encourageant de sa riposte nationale, présenté mardi lors de la revue annuelle ouverte par le Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles (SP/CNLS-IST).

Les chiffres épidémiologiques confirment la tendance. La prévalence nationale s'établit désormais à 1,6 %.

Entre 2010 et 2025, les nouvelles infections ont chuté de 70 %, passant de 7 100 à 2 100 cas, tandis que les décès liés au sida ont reculé de 73 % sur la même période.

Ces résultats s'appuient sur une mobilisation à grande échelle.

En 2025, plus de 2,367 millions de personnes ont été touchées par des campagnes de sensibilisation, incluant des messages sur les violences basées sur le genre.

Sur le terrain, 26,318 millions de préservatifs ont été distribués et 650 142 personnes dépistées.

Chez les femmes enceintes, 279 080 ont été testées (89,44 % de la cible), et 3 096 nouveau-nés de mères séropositives ont reçu une prophylaxie antirétrovirale.

Résultat : un taux de séropositivité de 1,17 % à six semaines chez les enfants nés de mères séropositives, et un taux de transmission mère-enfant de 11,3 % à 18 mois.

Côté prise en charge, 95 185 personnes vivant avec le VIH sont suivies dans les structures de soins, sur une population estimée à 100 000 personnes séropositives au Togo.

Parmi elles, 95 038 sont sous traitement antirétroviral, soit un taux d'arrimage de 99,85 %.

Malgré ces progrès, le Togo entend poursuivre ses efforts, notamment pour pérenniser ses programmes et améliorer l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de l'hépatite B et de la syphilis.