Un meilleur accueil des patients

Le système sanitaire dispose désormais de nouveaux effectifs pour améliorer la prise en charge des patients.

Avec près de 7 000 agents recrutés en cinq ans, les hôpitaux peuvent accueillir les patients dans de meilleures conditions.

Pour le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT), cette montée en puissance des ressources humaines est une bonne chose.

C’est l’avis du Dr Gilbert Tsolényanu, secrétaire général du SYNPHOT (Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo).